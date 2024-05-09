"Реал" с Луниным оформил суперкамбэк против "Баварии" и вышел в финал Лиги чемпионов (видео)

1 июня мадридцы на "Уэмбли" поборются за трофей с дортмундской "Боруссией".

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина обыграл мюнхенскую "Баварию" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:1 .

В первом тайме команды создали мало голевых моментов и не сумели распечатать ворота друг друга. В середине второго тайма команда Томаса Тухеля открыла счет – на 68-й минуте Альфонсо Дэвис, который в первом тайме вышел на замену вместо травмированного Сержа Гнабри, с левого угла штрафной мощно пробил в дальний верхний угол.

"Сливочные" очень быстро могли сравнять счет. На 71-й минуте мяч после удара Федерико Вальверде из-за пределов штрафного рикошетом от Дэвиса залетел в ворота "Баварии". Но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр отменил гол из-за того, что во время этого эпизода Начо в штрафной в лицо толкал Йозуа Киммиха.

Однако подопечные Карло Анчелотти в конце матча сумели оформить феерический камбэк. Дублем отличился Хоселу, забив на 88-й и 90+1-й минутах.

Сначала Мануэль Нойер отбил мяч перед собой после удара Винсиуса, а Хоселу моментально удачно сыграл на добивании.

А через несколько минут испанский форвард оформил дубль, на дальней штанге замкнув прострел Антонио Рюдигера. Судьи сначала зафиксировали офсайд, но затем пересмотрели повтор и констатировали взятие ворот.

Отметим, что Лунин отыграл полный матч в воротах "Королевского клуба". За игру 25-летний украинский голкипер совершил четыре сейва.

Поскольку первая игра между "Баварией" и "Реалом" в Мюнхене закончилась боевой ничьей (2:2), то по сумме двух встреч (4:3) в финал вышел мадридский клуб.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Бавария"

В финале турнира "Реал" сразится с дортмундской "Боруссией", которая в другом полуфинале прошла ПСЖ. Первая игра в Германии закончилась победой "шмелей" (1:0), а в ответном матче в Париже команда Эдина Терзича повторно обыграла французский клуб (1:0).

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Для "Реала" это будет 18-й финал Лиги чемпионов в истории. Мадридцы выиграли 14 из 17 решающих матчей (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022), что является абсолютным рекордом турнира. Лишь в трех финалах "сливочные" потерпели поражение (1962, 1964, 1981).

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