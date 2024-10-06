"Реал" с Луниным победил "Вильярреал" в Примере, но потерял ключевого игрока из-за травмы (видео)

Мадридский "Реал" на своем поле одержал победу над "Вильярреалом" в поединке 9-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Карло Анчелотти забили в ворота "Желтой субмарины" по голу в каждом из таймов. На 14-й минуте матча счет открыл Федерико Вальверде после передачи Луки Модрича.

Во втором тайме Вальверде добавил к своему забитому мячу еще и результативный пас, когда на 73-й минуте ассистировал Винисиусу Жуниору.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел весь поединок, отыграв "на ноль". Работы у него было совсем немного, ведь за весь матч гости нанесли лишь один удар в створ ворот.

Для Лунина поединок с "Вильярреалом" стал вторым в этом сезоне за "Королевский клуб". Посреди недели он вышел на поле в проигранном матче Лиги чемпионов против "Лилля". Основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы.

Отметим, что в конце матча с "Вильярреалом" серьезную травму крестообразной связки колена получил защитник "бланкос" Дани Карвахаль. Он уже сообщил в соцсетях, что перенесет операцию.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Вильярреал"

Победа позволила "Реалу" с 21 очком догнать "Барселону" на вершине таблицы Примеры, но каталонцы провели на один матч меньше. "Вильярреал с 17 баллами остался на третьей позиции.

В десятом туре Ла Лиги, который состоится уже после международной паузы, команда Лунина 19 октября на выезде сразится с "Сельтой", а "Желтая субмарина" днем позже примет "Хетафе".

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