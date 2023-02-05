"Реал" с Луниным потерпел сенсационное поражение и не сумел приблизиться к "Барселоне" в Ла Лиге (видео)

Мадридский "Реал" неожиданно уступил "Мальорке" в выездном поединке 20-го тура испанской Ла Лиги – 1:0 .

На предматчевой разминке травму получил основной голкипер "Королевского клуба" бельгиец Тибо Куртуа, поэтому место в рамке ворот занял украинец Андрей Лунин.

К сожалению, сыграть на "ноль" 23-летнему украинскому киперу не удалось. На 13-й минуте мадридцы пропустили после внезапного рикошета – автогол в пассиве Начо. Именно этот мяч стал единственным и решающим в этом противостоянии.

У подопечных Карло Анчелотти был шанс избежать поражения, но на 59-й минуте Марко Асенсио не реализовал пенальти.

Для Лунина матч против "Мальорки" стал пятым в текущем сезоне Примеры. В них украинец суммарно пропустил три мяча.

"Реал" (45 очков) не смог сократить отставание от "Барселоны". Каталонцы лидируют в Ла Лиге с 50 баллами и имеют один поединок в запасе. "Мальорка" (28 пунктов) закрепилась на десятой позиции.

В следующем туре "Реал" 15 февраля примет "Эльче", перед этим мадридцы выступят на Клубном чемпионате мира. "Мальорка" 11 февраля на выезде сыграет против "Севильи".

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