"Реал" с Луниным разбил "Вильярреал" и сбросил "Жирону" с первого места в Ла Лиге (видео)

"Сливочные" на одно очко обошли команду Довбика и Цыганкова, которая имеет матч в запасе.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина разгромил "Вильярреал" в домашнем матче 17-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счётом 4:1 .

На 25-й минуте игры Джуд Беллингем вывел "Королевский клуб" вперед после паса Луки Модрича.

На 37-й минуте "сливочные" удвоили свое преимущество – Родриго забил гол, воспользовавшись ассистом Лукаса Васкеса.

После перерыва "Желтая субмарина" сократила отставание – на 54-й минуте Хосе Моралес вышел один на один с Луниным и переиграл украинского вратаря.

Однако подопечные Карло Анчелотти ответили своими двумя голами. На 64-й минуте Браим Диас вернул мадридцам преимущество в два мяча, а на 68-й минуте Модрич сделал счет в матче разгромным.

Лунин вышел в стартовом составе "бланкос" и отыграл полный матч. Статистический портал Sofascore оценил действия украинского голкипера в 6,5 балла.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Вильярреал"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Реал" (42 очка) поднялся на первое место в Ла Лиге. Мадридский гранд на один балл опережает "Жирону" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которая имеет матч в запасе. В понедельник, 18 декабря, "жиронцы" дома встретятся с "Алавесом".

А вот "Вильярреал" не может победить уже три матча подряд в чемпионате Испании. "Желтая субмарина" с 16 очками находится на 14-й позиции Примеры.

В следующем туре клуб Лунина 21 декабря на выезде сыграет против "Алавеса". Днем ранее "Вильярреал" примет "Сельту".

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