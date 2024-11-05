"Реал" с Луниным сенсационно проиграл "Милану" в матче Лиги чемпионов (видео)

"Сливочные" пропустили от "россонери" три гола.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина потерпел поражение от "Милана" в домашнем матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:3 .

На 12-й минуте встречи "россонери" открыли счет – отличился Малик Тшау. На 23-й минуте "сливочные" отыгрались – пенальти реализовал Винисиус Жуниор.

Но на перерыв подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки ушли в роли лидера – на 39-й минуте отличился Альваро Мората.

Во втором тайме итальянский клуб увеличил свое преимущество в счете – на 73-й минуте забил Тиджани Рейндерс.

Подопечные Карло Анчелотти пытались спастись от поражения, но не смогли этого сделать. На 81-й минуте гол защитника "бланкос" Антонио Рюдигера после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

Отметим, что Лунин отыграл полный поединок, поскольку основной голкипер "Королевского клуба" Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после травмы.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Милан"

После этого поражения "Реал" с 6 очками занимает 17-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Милан" теперь также имеет 6 баллов и поднялся на 18-ю строчку.

В следующем туре "Реал" 27 ноября на выезде встретится с "Ливерпулем", а "Милан" днем ранее приедет в гости к "Словану" из Братиславы.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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