"Реал" с Луниным сыграл вничью против "Баварии" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (видео)

Команды устроили зрелищную голевую перестрелку, но победителя не определили.

Мюнхенская "Бавария" на своем поле сыграла вничью с мадридским "Реалом" украинского голкипера Андрея Лунина в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене закончился со счетом 2:2 .

На старте встречи немецкий клуб активно атаковал ворота "сливочных", но подопечные Карло Анчелотти сумели выдержать напор соперника и нашли свой голевой шанс.

На 24-й минуте Тони Кроос великолепной передачей разрезал оборону "Баварии", а Винисиус Жуниор пробил мимо Мануэля Нойера.

Однако после перерыва подопечным Томаса Тухеля удалось переломить ход матча. На 53-й минуте Лерой Сане сместился с фланга в центр и и точно выстрелил в ближний угол ворот Лунина.

На 57-й минуте мюнхенцы уже были впереди. Джамал Мусиала ворвался в чужую штрафную и получил по ноге от Лукаса Васкеса – арбитр назначил пенальти. С 11-метровой отметки Гарри Кейн развел мяч и Лунина по разным углам.

Но на 83-й минуте "Королевский клуб" восстановил паритет в матче. Ким Мин Дже в собственной штрафной завалил Родриго, а Винисиус Жуниор оформил дубль, уверенно реализовав пенальти.

Обзор матча "Бавария" – "Реал" Мадрид

Ответный матч между "Реалом" и "Баварией" запланирован на среду, 8 мая, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Отметим, что в другой полуфинальной паре дортмундская "Боруссия" встретится с ПСЖ. Матчи состоятся 1 и 7 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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