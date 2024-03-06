"Реал" с Луниным сыграл вничью против "РБ Лейпцига" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина сыграл вничью "РБ Лейпцигом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм игры прошел без голов. В середине второго тайма "сливочные" вышли вперед – на 65-й минуте Винисиус Жуниор из пределов штрафной пробил в левый угол после передачи Джуда Беллингема.

Очень быстро "быкам" удалось отыграться. На 68-й минуте Вилли Орбан головой замкнул навес с левого фланга от Давида Раума.

До финального свистка немецкий коллектив пытался забить еще, чтобы перевести игру в экстра-таймы, и даже был близок к этому – в компенсированное время мяч после удара Дани Ольмо попал в перекладину. Тем не менее, мадридцы удержали необходимый результат.

Лунин вышел в стартовом составе "Королевского клуба" и отыграл полный матч. Украинский вратарь на протяжении игры совершил три сейва.

Поскольку в первом поединке "Реала" одержал победу над "быками" со счетом 1:0, то по сумме двух матчей (2:1) в четвертьфинал Лиги чемпионов прошел именно испанский клуб.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "РБ Лейпциг"

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

Финал Лиги чемпионов-2023/24 состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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