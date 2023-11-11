"Реал" с Луниным уничтожил "Валенсию" Яремчука и приблизился к "Жироне" в таблице Примеры (видео)

"Сливочные" сократили отставание от команды Довбика и Цыганкова до двух очков.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина разгромил "Валенсию" форварда сборной Украины Романа Яремчука в домашнем матче 13-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 5:1 .

Подопечные Карло Анчелотти вышли вперед уже на третьей минуте встречи – Дани Карвахаль забил гол после передачи Тони Крооса.

Под занавес первого тайма мадридцы удвоили свое преимущество. На 42-й минуте Винисиус Жуниор отличился забитым мячом, воспользовавшись пасом от Родриго.

После перерыва "сливочные" довели дело до разгрома. На 49-й минуте Винисиус Жуниор оформил дубль после ассиста Родриго, который всего через минуту забил и сам.

А на 84-й минуте Родриго получил мяч от Франсиско Гарсии, разобрался с защитником "летучих мышей" в штрафной площадке и пробил в угол. Таким образом, бразилец завершил этот поединок с двумя голами и таким же количеством ассистов.

Однако "сухого" матча для защищавшего ворота "Реала" Лунина не получилось. На 88-й минуте Уго Дуро опередил Начо Фернандеса и отправил мяч в правый угол.

Следует отметить, что в начале поединка Андрей выполнил несколько сейвов после опасных ударов соперника, в то время как во втором тайме работы у украинского вратаря почти не было.

К слову, Лунин получил место в рамке ворот "Королевского клуба" из-за травм других голкиперов – Тибо Куртуа и Кепы Аррисабалаги. В предыдущем матче "Реала" против "Браги" в Лиге чемпионов украинец отразил пенальти.

В свою очередь, Яремчук начал матч на скамейке запасных "Валенсии", но вышел на поле на 70-й минуте при счете 4:0 в пользу "Реала". Особо чем-то запомниться украинскому нападающему "летучих мышей" не удалось.

После этой победы "Реал" (32 очка) занимает второе место в таблице Примеры и приблизился к "Жироне" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на расстояние двух баллов. "Валенсия" (18 пунктов) идет на девятой позиции.

В следующем туре испанского чемпионата "бланкос" 26 ноября на выезде сыграют против "Кадиса", а "летучие мыши" днем ранее будут принимать "Сельту".

Читайте также:

Гол Довбика с передачи Цыганкова помог "Жироне" закрепиться на вершине Ла Лиги (видео)

Миколенко забил гол за "Эвертон" во втором матче подряд и установил рекорд сезона АПЛ (видео)

Эффектный гол Зинченко помог "Арсеналу" обыграть аутсайдера АПЛ (видео)