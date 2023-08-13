"Реал" с Луниным уверенной победой начал новый сезон Ла Лиги (видео)

Мадридский "Реал" на выезде победил "Атлетик" Бильбао в матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24. Встреча завершилась со счетом 0:2 .

Подопечные Карло Анчелотти вышли вперед на 28-й минуте – автором первого мяча "сливочных" в новом розыгрыше Примеры стал Родриго. Бразилец отличился после передачи Даниэля Карвахаля.

А уже через восемь минут "бланкос" удвоили преимущество в счете. Свой дебютный гол в официальном матче за "Королевский клуб" забил красивым ударом с отскоком от газона в "девятку" Джуд Беллингем – англичанину с углового ассистировал Давид Алаба.

Больше голов в этом поединке болельщики не увидели. Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл полный матч. Ранее основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа получил серьезную травму и выбыл на длительный срок.

Отметим, что много работы в этом поединке у Лунина не было, ведь хозяева за весь матч нанесли лишь один удар в створ ворот.

Во 2-м туре Ла Лиги "Реал" 19 августа на выезде сыграет с "Альмерией". В тот же день "Атлетик" в гостях померяется силами с "Осасуной".

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