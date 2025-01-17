"Реал" с Луниным в экстра-таймах разбил "Сельту" и вышел в четвертьфинал Кубка Испании (видео)

В основное время "сливочные" растеряли преимущество в два мяча.

"Реал" одержал победу над "Сельтой" в матче 1/8 финала Кубка Испании. Основное время поединка на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилось со счетом 2:2 , а по итогам экстра-таймов "сливочные" дожали соперника – 5:2 .

Подопечные Карло Анчелотти открыли счет на 37-й минуте благодаря голу Килиана Мбаппе. На старте второго тайма преимущество "Королевского клуба" удвоил Винисиус Жуниор.

Однако в конце основного времени встречи гости сумели отыграться. На 83-й минуте Жонатан Бамба сократил отставание, а на 90+1-й Маркос Алонсо сравнял счет, реализовав пенальти.

Таким образом, игра перешла в экстра-таймы. Там мадридский клуб забил три безответных мяча. Дубль оформил 18-летний бразилец Эндрик, отличившись на 108-й и 119-й минутах. Также на 112-й минуте точный удар нанес Федерико Вальверде.

Отметим, что украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин провел на поле весь матч.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Сельта"

Кроме "Реала", в 1/4 финала Кубка Испании также вышли "Барселона", "Атлетико" Мадрид, "Валенсия", "Реал Сосьедад", "Осасуна", "Леганес" и "Хетафе"

Жеребьевка четвертьфинальной стадии турнира состоится 20 января, а матчи запланированы на 4-6 февраля.

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