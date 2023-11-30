"Реал" с Луниным в голевой перестрелке одолел "Наполи" и выиграл группу Лиги чемпионов (видео)

Мадридский "Реал" Андрея Лунина победил "Наполи" в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 4:2 .

Чемпион Италии вышел вперед на 9-й минуте встречи усилиями Джованни Симеоне. Уже через две минуты "сливочные" ответили голом Родриго.

На 22-й минуте "Королевский клуб" впервые в этом матче повел в счете – Джуд Беллингем ударом головой замкнул подачу Давида Алабы.

На старте второго тайма "партенопейцы" нашли силы отыграться – на 47-й минуте отличился Франк Ангисса.

Однако подопечные Карло Анчелотти смогли вырвать победу. На 84-й минуте гол забил 19-летний Николас Пас, для которого это дебютный мяч в Лиге чемпионов.

А на 90+4-й минуте точку в матче поставил Хоселу после передачи Беллингема.

Отметим, что Лунин вышел в стартовом составе "Реала" благодаря травмам основного голкипера Тибо Куртуа и арендованного у "Челси" Кепы Аррисабалаги.

Обзор матча

В другом матче пятого тура этой группы португальская "Брага" сыграла вничью с немецким "Унионом" (1:1).

Победа над "Наполи" (7 баллов) гарантировала "Реалу" (15 очков) итоговое первое место в квартете С, тогда как команда Вальтера Маццарри находится на второй позиции и еще не оформила выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Брага" (4 очка) занимает третье место и еще может пробиться в плей-офф ЛЧ. "Унион" (2 пункта) сохраняет шансы только на плей-офф Лиги Европы.

В матчах заключительного тура 12 декабря "Реал" на выезде встретится с "Унионом", а "Наполи" примет "Брагу".

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