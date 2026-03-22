"Реал" с Луниным в меньшинстве удержал победу над "Атлетико" в результативном матче Ла Лиги

"Реал" одолел "Атлетико" в матче 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 3:2 .

На 33-й минуте "матрасники" открыли счет — отличился Адемола Лукман.

Вскоре после перерыва "сливочные" перевернули ход встречи. На 52-й минуте счет сравнял Винисиус Жуниор, реализовав пенальти. А еще через три минуты Федерико Вальверде вывел "Королевский клуб" вперед.

На 66-й минуте подопечные Диего Симеоне отыгрались — гол забил Науэль Молина.

На 72-й минуте "Реал" снова вырвался вперед в счете — Винисиус Жуниор оформил дубль.

На 77-й минуте подопечные Альваро Арбелоа остались в меньшинстве — Федерико Вальверде получил прямую красную карточку за грубый фол.

Несмотря на игру вдесятером до финального свистка, "Реалу" удалось удержать победу в дерби.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. За игру он совершил пять сейвов, а последние 10 минут поединка провел на поле в статусе капитана команды.

Для 27-летнего украинского голкипера это был первый матч в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что основной вратарь "бланкос" бельгиец Тибо Куртуа выбыл на длительный срок из-за травмы.

После этой победы "Реал" (69 очков) продолжает занимать второе место в Ла Лиге. "Сливочные" на 4 балла отстают от лидера чемпионата "Барселоны".

"Атлетико" (57 пунктов) находится на четвертой позиции в турнирной таблице Примеры.

В следующем туре чемпионата Испании "бланкос" на выезде сыграют с "Мальоркой", а "матрасники" примут "Барселону". Оба матча состоятся 4 апреля.