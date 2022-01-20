"Реал" с Луниным в меньшинстве выбил аутсайдера Ла Лиги из Кубка Испании

"Реал" с Луниным в меньшинстве выбил аутсайдера Ла Лиги из Кубка Испании

Победу "сливочным" принес гол Азара.

В четверг, 20 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании "Реал" Мадрид на выезде обыграл "Эльче" – 1:2 .

За основное время матча команды голами не отличились.

Счет матча открыл на 104-й минуте Гонсалу Верду, когда "Реал" остался в меньшинстве — красное получило Марсело.

Через пять минут Иско удалось сравнять счет, а победу "бланкоса" на 115-й минуте принес Эден Азар.

Отметим, что участие в этом матче за "сливочных" впервые за долгое время принял украинский голкипер Андрей Лунин. Он провел на поле весь поединок.

"Мадридцы" присоединятся к "Валенсии" и "Бетису" в 1/4 финала Кубка Испании.

Также сегодня определится последний четвертьфиналист турнира в поединке "Атлетик" Бильбао – "Барселона". Начало – 22:30.

"Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" имеет 22 очка и размещается на 15 позиции.

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