"Реал" с Луниным в серии пенальти одолел "Манчестер Сити" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде обыграл "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время поединка на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти триумфовал испанский клуб.

Подопечные Карло Анчелотти вышли вперед уже в дебюте встречи. На 12-й минуте Родриго после прострела Винисиуса Жуниора с правого фланга остался без опеки в центре штрафной и со второй попытки переиграл Эдерсона.

После пропущенного мяча команда Хосепа Гвардиолы постоянно атаковала, в то время как "Реал" полностью сосредоточился на обороне. Долгое время "Королевскому клубу" удавалось выдерживать давление соперника, но все же "горожане" сумели отыграться.

На 76-й минуте прострел Жереми Доку с левого фланга остановил Антонио Рюдигер, но на добивании Кевин Де Брюйне мощно пробил под перекладину ворот Лунина.

Поскольку в первой игре в Мадриде "сливочные" и "горожане" тоже не определили победителя (3:3), то по сумме двух встреч счет стал 4:4.

Игра перешла в экстра-таймы, где клубы не смогли определить сильнейшего. Следовательно обладатель путевки в полуфинал определялся в серии пенальти, где точнее были футболисты "Реала".

В серии пенальти Лунин совершил два сейва и помог своей команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Реал"

Отметим, что в полуфинале Лиги чемпионов мадридский клуб встретится с мюнхенской "Баварией", которая в 1/4 финала прошла лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко (2:2, 1:0).

Другую пару полуфиналистов самого престижного еврокубка составят ПСЖ и дортмундская "Боруссия".

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