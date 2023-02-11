Историческое достижение Лунина: "Реал" в сумасшедшей голевой перестрелке выиграл Клубный чемпионат мира

Мадридский "Реал" победил саудовский "Аль-Хиляль" в финале Клубного чемпионата мира 2023 года. Поединок на стадионе "Мулай Абдулла" в марокканском Рабате закончился со счетом 5:3 .

В первом тайме за испанский клуб забили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде, после чего номинальные гости ответили своим голом – отличился Мусса Марега.

На старте второй половины встречи "бланкос" укрепили свое преимущество усилиями Карима Бензема и Вальверде, который оформил дубль. На 63-й минуте Лусиано Виетто сократил отставание саудитов, однако уже через шесть минут Винисиус Жуниор забил свой второй гол и вернул мадридцам гандикап в три мяча.

На 79-й минуте Виетто снова расписался в воротах "сливочных", однако на большее у "Аль-Хиляля" сил не хватило.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и провел полный матч. Таким образом, он стал не только первым украинцем, сыгравшим на Клубном чемпионате мира, но и первым в истории Украины победителем этого турнира.

"Королевский клуб" в пятый раз в истории триумфовал на Клубном чемпионате мира и обновил свой рекорд по количеству побед на этом турнире. Ранее мадридцы выигрывали трофей в 2014, 2016, 2017 и 2018 году.

Добавим, что "бронзу" КЧМ-2023 завоевал бразильский "Фламенго", который в матче за третье место обыграл египетский "Аль-Ахли" со счетом 2:4.

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