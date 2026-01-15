"Реал" с Луниным в воротах сенсационно вылетел из Кубка Испании от команды второго дивизиона

"Альбасете" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина проиграл "Альбасете" в матче 1/8 финала Кубка Испании сезона-2025/26. Поединок в городе Альбасете завершился со счетом 3:2 .

Лунин вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч. Для 26-летнего украинского вратаря это был третий поединок в этом сезоне. Ранее он играл против "Олимпиакоса" в Лиге чемпионов и с "Талаверой" в Кубке Испании, где впервые вышел на поле с капитанской повязкой "бланкос".

Хозяева поля открыли счет на 42-й минуте встречи – отличился Хави Вильяр. На 45+3-й минуте "сливочные" отыгрались благодаря точному удару Франко Мастантуоно.

На 82-й минуте "Альбасете", который выступает во втором дивизионе чемпионата Испании, снова вышел вперед – ворота Лунина поразил Хефте.

На 90+1-й минуте Гонсало Гарсия забил за "Реал", сравняв счет. Но "Альбасете" на 90+4-й минуте удалось вырвать победу – Хефте оформил дубль.

Отметим, что для "Реала" это была первая игра под руководством нового главного тренера – Альваро Арбелоа, который возглавил клуб после увольнения Хаби Алонсо.

Напомним, ранее "Барселона" в зрелищном Эль Классико одолела "Реал" и завоевала Суперкубок Испании.