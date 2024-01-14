"Реал" с Луниным в воротах уничтожил "Барселону" и завоевал Суперкубок Испании (видео)

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина стал триумфатором Суперкубка Испании. В финале турнира "Королевский клуб" на поле стадиона "Аль-Аввал Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) разгромил "Барселону" со счетом 4:1 .

Героем Эль Классико стал бразильский нападающий "сливочных" Винисиус Жуниор, который еще в первом тайме оформил хет-трик.

На 7-й минуте Винисиус открыл счет в игре, забив с передачи Джуда Беллингема. Прошло еще три минуты, и он отличился своим вторым голом – на этот раз результативный пас отдал Родриго.

На 33-й минуте каталонцы сократили отставание в счете усилиями Роберта Левандовского. Однако на 39-й минуте мадридцы заработали пенальти и Винисиус свой третий гол забил ударом с 11-метровой отметки.

Во втором тайме подопечным Карло Анчелотти удалось не только сохранить свое преимущество, но и сделать счет разгромным. На 64-й минуте Родриго отправил четвертый мяч в сетку ворот "сине-гранатовых".

На 71-й минуте "Барселона" еще и осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал Рональд Араухо. Таким образом, "бланкос" без проблем довели дело до победы и стали обладателями Суперкубка Испании.

Отметим, что Лунин вышел в стартовом составе "Реала" на матч с "Барселоной" и отыграл до финального свистка. За весь поединок украинский вратарь совершил пять сейвов.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Барселона"

Для Лунина этот трофей стал седьмым в составе "Реала". Ранее 24-летний украинский голкипер выигрывал с мадридцами Суперкубок Испании-2022, чемпионат Испании-2021/22, Кубок Испании-2022/23, Лигу чемпионов-2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и Клубный чемпионат мира-2022.

Добавим, что в полуфинале Суперкубка Испании "Реал" в феерическом матче одолел "Атлетико" со счетом 5:3 по итогам экстра-таймов. Ворота "сливочных" защищал Кепа Аррисабалага, в то время как Лунин остался на скамейке для запасных.

"Барселона" завоевала путевку в финал Суперкубка Испании, обыграв "Осасуну" со счетом 2:0 .

Напомним, в прошлом году Суперкубок Испании также проводился в Саудовской Аравии в формате мини-турнира с участием четырех команд. Тогда обладателем трофея стала "Барселона", которая в финале разобралась с "Реалом".

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