"Реал" с Луниным в зрелищной "перестрелке" проиграл "Атлетико" и вылетел из Кубка Испании (видео)

"Реал" украинского голкипера Андрея Лунина уступил "Атлетико" в напряженном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Мадридское дерби на столичном стадионе "Метрополитано" завершилось со счетом 4:2 по итогам экстра-таймов.

Первый опасный момент в этом поединке создали "сливочные". На 11-й минуте Джуд Беллингем на правом фланге штрафной накрутил трех соперников, после чего пробил в перекладину.

На 39-й минуте "матрасники" открыли счет. Полузащитник "Атлетико" Родриго Де Пауль выполнил мягкий заброс, защитник "Реала" Антонио Рюдигер неудачно сыграл головой, чем на дальней штанге воспользовался Самуэл Лино, слета пробив мимо Лунина в дальний угол.

Очень быстро подопечные Карло Анчелотти отыгрались. В компенсированное к первому тайму время после подачи Луки Модрича со штрафного голкипер "матрасников" Ян Облак в верховой борьбе кулаком срезал мяч в свои ворота. Так что на перерыв команды ушли при паритете в счете.

На старте второго тайма подопечные Диего Симеоне во второй раз в этом поединке оказались в роли команды, которая выигрывает. На 57-й минуте после прострела Маркоса Льоренте с правого фланга Лунин ошибся на выходе, угодив мячом в Рюдигера. Это мгновенно использовал Альваро Мората, забив в пустые ворота.

Пропустив, "Реал" большими силами пошел в атаку, пытаясь выровнять положение. На 75-й минуте Родриго был близок к тому, чтобы поразить ворота "Атлетико" ударом в касание с правого фланга штрафной, но удар бразильца приняла на себя перекладина.

На 82-й минуте "матрасники" могли забивать в третий раз, но Лунин спас "Королевский клуб", отразив удар с угла вратарской. "Реал" сразу же организовал контратаку и Хоселу сравнял счет, головой замкнув идеальную подачу Беллингема с левого фланга штрафной.

Таким образом, игра перешла в экстра-таймы. На 100-й минуте "Атлетико" снова вырвался вперед – Антуан Гризманн на правом фланге атаки убежал от Винисиуса Жуниора, зашел в штрафную и с острого угла пробил в дальнюю "девятку".

На 119-й минуте команда Симеоне поставила точку – Родриго Рикельме после передачи Мемфиса Депая ударом из пределов штрафной в дальний верхний угол забил четвертый мяч в ворота "Реала".

Обзор матча "Атлетико" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что таким образом "Атлетико" взял реванш у "Реала" за недавнее поражение в полуфинале Суперкубка Испании, победителем которого стали "сливочные". Тогда "Королевский клуб" осилил "матрасников" со счетом 5:3 по итогам экстра-таймов.

Уже вскоре оба мадридских гранда проведут свои поединки в чемпионате Испании: "Реал" 21 января дома встретится с "Альмерией", тогда как "Атлетико" днем позже на выезде сыграет против "Гранады".

Сейчас "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 48 очков после 19 матчей. "Атлетико" идет пятым, отставая от "бланкос" на 10 баллов.

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