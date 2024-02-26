"Реал" с мегасейвом Лунина вырвал победу над "Севильей" и укрепил лидерство в Ла Лиге (видео)

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле обыграл "Севилью" в центральном матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии был забит под занавес второго тайма. На 81-й минуте 38-летний хорватский полузащитник "сливочных" Лука Модрич напомнил всем, что является обладателем "Золотого мяча", и с полукруга штрафной точно пробил под правую штангу.

Свой вклад в эту победу сделал и Лунин, который вышел в стартовом составе "Королевского клуба" и отыграл полный матч.

На 52-й минуте Андрей совершил шикарный сейв. Прострел Лукаса Окампоса с левого фланга замкнул ударом в одно касание с близкого расстояния Исаак Ромеро, но украинский вратарь продемонстрировал фантастическую реакцию и отбил мяч коленом.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Севилья"

Отметим, что для Лунина это был 19-й матч в этом сезоне за "Реал", девять из них он сыграл "на ноль".

После этой победы "Реал" (65 очков) упрочил свое лидерство в Ла Лиге. Подопечные Карло Анчелотти на 8 баллов опережают "Барселону", которая вышла на второе место.

"Жирона" с 56 пунктами идет третьей, но провела на один матч меньше – в понедельник, 26 февраля, команда украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова будет принимать "Райо Вальекано".

В свою очередь, "Севилья" (24 балла) занимает 15-ю позицию.

В следующем туре "Реал" 2 марта на выезде встретится с "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука, а "нервионцы" в тот же день дома сыграют против "Реала Сосьедад".

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