"Реал" Мадрид — "Алавес" / © Associated Press

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Мадридский "Реал" дома сенсационно проиграл "Алавесу" в матче 14 тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:2.

Гости открыли счет на 22-й минуте встречи благодаря точному удару Тони Мартинеса.

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Во втором тайме "Алавес" увеличил свое преимущество — на 61-й минуте голом отличился Анхель Перес.

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На 69-й минуте "сливочные" сократили отставание — Килиан Мбаппе забил с передачи Джуда Беллингема.

"Королевский клуб" пытался сравнять счет, но не смог этого сделать. В конце встречи команда Жозе Моуринью осталась в меньшинстве — на 88-й минуте Беллингем заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа, который на прошлой неделе продлил контракт с клубом.

В этом сезоне Лунин сыграл лишь один официальный поединок за "Реал" во всех турнирах — победное Эль Классико против "Барселоны" (2:1).

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Таким образом, "Реал" прервал свою серию из 10 побед подряд во всех турнирах.

Подопечные Моуринью (33 очка) занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на один балл от "Атлетико" и на три — от "Барселоны", которая имеет игру в запасе. "Алавес" (19 пунктов) и поднялся на восьмую позицию.

В следующем матче Примеры "сливочные" 2 декабря сыграют в гостях с "Реалом Сосьедад", тогда как "Алавес" 1 декабря встретится с "Торрелавегой" в Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло "Черноморцу" в УПЛ.

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