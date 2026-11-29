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"Реал" с удалением Беллингема потерпел сенсационное поражение в Ла Лиге
Команда Жозе Моуринью прервала свою серию из 10 побед подряд во всех турнирах.
Мадридский "Реал" дома сенсационно проиграл "Алавесу" в матче 14 тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:2.
Гости открыли счет на 22-й минуте встречи благодаря точному удару Тони Мартинеса.
Во втором тайме "Алавес" увеличил свое преимущество — на 61-й минуте голом отличился Анхель Перес.
На 69-й минуте "сливочные" сократили отставание — Килиан Мбаппе забил с передачи Джуда Беллингема.
"Королевский клуб" пытался сравнять счет, но не смог этого сделать. В конце встречи команда Жозе Моуринью осталась в меньшинстве — на 88-й минуте Беллингем заработал вторую желтую карточку и был удален с поля.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа, который на прошлой неделе продлил контракт с клубом.
В этом сезоне Лунин сыграл лишь один официальный поединок за "Реал" во всех турнирах — победное Эль Классико против "Барселоны" (2:1).
Таким образом, "Реал" прервал свою серию из 10 побед подряд во всех турнирах.
Подопечные Моуринью (33 очка) занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на один балл от "Атлетико" и на три — от "Барселоны", которая имеет игру в запасе. "Алавес" (19 пунктов) и поднялся на восьмую позицию.
В следующем матче Примеры "сливочные" 2 декабря сыграют в гостях с "Реалом Сосьедад", тогда как "Алавес" 1 декабря встретится с "Торрелавегой" в Кубке Испании.
Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло "Черноморцу" в УПЛ.