"Реал" с уникальным стартовым составом неожиданно проиграл первый матч Ла Лиги в 2023 году (видео)

Мадридский "Реал" в выездном матче 16-го тура испанской Ла Лиги потерпел поражение от "Вильярреала" – 2:1 .

Поединок начался историческим событием. "Королевский клуб" впервые в XXI веке вышел на матч чемпионата без единого испанского игрока в стартовом составе.

Первый тайм встречи прошел без голов. На старте второго тайма "Желтая субмарина" повела в счете – отличился Ереми Пино.

На 60-й минуте "Реал" сравнял счет – Карим Бензема реализовал пенальти. Однако хозяева быстро вернули себе преимущество – на 63-й минуте Жерар Морено забил одиннадцатиметровый. В итоге именно этот гол оказался победным.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин попал в заявку на матч, но всю игру просидел на скамье для запасных.

Обзор матча

"Реал" (38 очков) остался на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, уступая "Барселоне" по дополнительным показателям. Каталонцы сыграли на один матч меньше. "Вильярреал" с 27 баллами вышел на пятую позицию.

Следующий поединок команда Карло Анчелотти проведет 11 января против "Валенсии" в полуфинале Суперкубка Испании. А команда Кике Сетьена 13 января в рамках Примеры встретится с "Сельтой".

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