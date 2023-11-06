"Реал" сенсационно потерял очки и не сумел потеснить "Жирону" с первого места Ла Лиги (видео)

"Королевский клуб" споткнулся в игре с "Райо Вальекано".

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в домашнем матче 12-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 0:0 .

Несмотря на существенное преимущество во владении мячом (63% на 37%) и по количеству ударов (22 против 4), "сливочные" не смогли распечатать ворота соперника.

По ожидаемым голам (xG) команда Карло Анчелотти превзошла своего оппонента (2,33 против 0,17), однако вынуждена была довольствоваться ничьей.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин в очередной раз провел матч на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал арендованный у лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага.

Обзор матча

Таким образом, "Реал" (29 очков) остался на втором месте в Ла Лиге. "Бланкос" двумя баллами уступают "Жироне" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова. "Райо Вальекано" (18 пунктов) находится на девятой позиции.

Следующий матч "Королевский клуб" сыграет 8 ноября дома с португальской "Брагой" в групповом этапе Лиги чемпионов. После этого "сливочные" 11 ноября в чемпионате Испании примут "Валенсию" украинского форварда Романа Яремчука. В тот же день "Райо Вальекано" на своем поле сыграет с "Жироной" в Примере.

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