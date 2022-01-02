"Реал" сенсационно проиграл в первом матче нового года, Лунин снова остался на скамейке запасных

"Реал" сенсационно проиграл в первом матче нового года, Лунин снова остался на скамейке запасных

"Королевский клуб" потерпел первое поражение за три месяца.

Мадридский "Реал" неожиданно начал 2022-й год гостевым поражением от "Хетафе" ( 0:1 ) в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти за 90 минут игры так и не смогла распечатать ворота соперника. А вот хозяева уже на 9-й минуте повели в счете усилиями турецкого форварда Энеса Унала.

Единственного гола "Хетафе" хватило для победы над мадридским грандом, который последний раз проигрывал в начале октября прошлого года. Тогда "сливочные" на выезде уступили "Эспаньолу" (1:2) в поединке Примеры.

Отметим, что ворота "бланкос" в этом матче защищал только что вылечившийся от коронавируса бельгийский голкипер Тибо Куртуа. Украинский вратарь Андрей Лунин до сих пор не получил своего шанса дебютировать за мадридский клуб в Чемпионате Испании.

Несмотря на поражение, "Реал" (46 баллов) продолжает уверенно лидировать в Ла Лиге. "Хетафе" (18 очков) занимает 16-ю строчку

В следующем матче чемпионата "сливочные" 8 января примут "Веленсию", а их сегодняшние обидчики на следующий день в гостях сыграют против "Севильи".

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