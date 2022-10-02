Реал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров

В среду 5 октября донецкий "Шахтер" проведет поединок с мадридским "Реалом" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В среду, 5 октября , донецкий "Шахтер" сыграет против мадридского "Реала" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок между "сливочными" и "горняками" состоится на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Реал - Шахтер

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Реал - Шахтер

Абсолютным фаворитом этого противостояния является чемпион Испании. На победу подопечных Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1,19. Ничья - 7,80. Триумф украинской команды станет громкой сенсацией, которая оценивается в 15,00.

В другом матче третьего тура в группе F немецкий "РБ Лейпциг" будет принимать шотландский "Селтик". Эта игра также начнется 5 октября, но в 19:45 по киевскому времени.

После сенсационной разгромной победы над "Лейпцигом" и ничьей с "Селтиком" донецкий клуб с 4 очками занимает второе место в своем квартете. Лидирует с 6 баллами "Реал". На третьей и четвертой позициях расположились "Селтик" (1) и "Лейпциг" (0) соответственно.

над "Лейпцигом" и с "Селтиком" донецкий клуб с 4 очками занимает второе место в своем квартете. Лидирует с 6 баллами "Реал". На третьей и четвертой позициях расположились "Селтик" (1) и "Лейпциг" (0) соответственно. Поединки 4-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 11 октября: "Шахтер" - "Реал", "Селтик" - РБ "Лейпциг".

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