"Реал" соблазняет самого дорогого футболиста мира "космической" зарплатой: когда ждать супертрансфера

"Реал" соблазняет самого дорогого футболиста мира "космической" зарплатой: когда ждать супертрансфера

"Сливочные" хотят подписать Килиана Мбаппе свободным агентом.

Мадридский "Реал" работает над переходом звездного форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщил авторитетный журналист и инсайдер Николо Скира у себя в Twitter, "Королевский клуб" убежден, что подпишет 22-летнего француза по окончании нынешнего сезона, когда он станет свободным агентом.

Президент "сливочных" Флорентино Перес предложил Мбаппе 6-летний контракт с зарплатой около 40 миллионов евро за сезон.

В то же время парижане не хотят терять одного из своих лидеров и готовят для Мбаппе предложение продлить контракт, срок которого истекает 30 июня.

#RealMadrid are confident to sign Kylian # Mbappè as free agent. Florentino #Perez has offered a 6-years contract to the french striker with a salary around € 40M/year. #PSG do not want to lose him and will make a new bid to try to extend the contract (expires in June). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 5, 2021

В текущем сезоне Мбаппе провел 12 матчей за парижский клуб, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по данным портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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