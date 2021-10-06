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"Реал" соблазняет самого дорогого футболиста мира "космической" зарплатой: когда ждать супертрансфера

"Реал" соблазняет самого дорогого футболиста мира "космической" зарплатой: когда ждать супертрансфера

Associated Press

"Сливочные" хотят подписать Килиана Мбаппе свободным агентом.

Мадридский "Реал" работает над переходом звездного форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщил авторитетный журналист и инсайдер Николо Скира у себя в Twitter, "Королевский клуб" убежден, что подпишет 22-летнего француза по окончании нынешнего сезона, когда он станет свободным агентом.

Президент "сливочных" Флорентино Перес предложил Мбаппе 6-летний контракт с зарплатой около 40 миллионов евро за сезон.

В то же время парижане не хотят терять одного из своих лидеров и готовят для Мбаппе предложение продлить контракт, срок которого истекает 30 июня.

  • В текущем сезоне Мбаппе провел 12 матчей за парижский клуб, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
  • Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по данным портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.
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