Реал Сосьедад – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 12 декабря, киевское "Динамо" проведет матч шестого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25, в котором соперником украинского клуба будет испанский "Реал Сосьедад".

Поединок состоится на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После пяти туров команда Александра Шовковского занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка. Ранее "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3), уступило "Хоффенхайму" (0:2), потерпело поражение от "Ромы" (0:1), потерпело сокрушительное поражение от "Ференцвароша" (0:4) и уступило "Виктории" Пльзень (1:2).

"Реал Сосьедад" находится на 16-й позиции турнирной таблицы Лиги Европы, имея в своем активе 7 очков. Баски сыграли вничью с "Ниццей" (1:1), проиграли "Андерлехту" (1:2), одолели "Маккаби" Тель-Авив (2:1), уступили "Виктории" Пльзень (1:2) и обыграли "Аякс" (2:0).

Где смотреть матч Реал Сосьедад – Динамо

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Прогнозы букмекеров на матч Реал Сосьедад – Динамо

Несомненным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают испанский клуб. На победу басков принимаются ставки с коэффициентом 1,28. Ничья – 5,50. Выигрыш "Динамо" – 12,00.

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Отметим, что два заключительных поединка "Динамо" в основном раунде Лиги Европы состоятся уже в следующем году: "бело-синие" 21 января сыграют с турецким "Галатасараем", а 30 января будут противостоять латвийскому РФШ.

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