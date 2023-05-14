"Реал" удачно провел репетицию перед "Манчестер Сити", вернувшись на второе место в Примере (видео)

Мадридский "Реал" минимально обыграл "Хетафе" в домашнем матче 34-го тура испанской Ла Лиги – 1:0 .

Победу "сливочным" принес гол Марко Асенсио на 70-й минуте встречи. Ассистировал автору забитого мяча Лукас Васкес.

Отметим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин остался в запасе на этот поединок.

Обзор матча

"Реал" (71 очко) вернулся на второе место в чемпионате Испании, опередив "Атлетико" (69 баллов), который имеет игру в запасе. "Хетафе" (34 пункта) идет в зоне вылета, на 18-й строчке.

Уже в этом туре "Барселона" может официально оформить чемпионство. Для досрочного завоевания титула "блаугранас" достаточно просто 14 мая в каталонском дерби в гостях обыграть "Эспаньол".

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти 21 мая на выезде сыграют с "Валенсией", а "Хетафе" днем ранее будет принимать "Эльче".

Напомним, в среду, 17 мая, "Реал" в Англии проведет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". В Мадриде соперники не определили сильнейшего, расписав ничью со счетом 1:1.

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