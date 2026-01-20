- Дата публикации
"Реал" уничтожил "Монако" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов
"Сливочные" отгрузили шесть мячей в ворота французского клуба.
Мадридский "Реал" разгромил "Монако" в домашнем матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании завершился со счетом 6:1.
В первом тайме дублем отличился форвард "сливочных" Килиам Мбаппе.
В начале второй половины встречи Франко Мастантуоно довел преимущество мадридцев до разгромного, после чего автогол оформил защитник "монегасков" Тило Керер.
Далее Винисиус Жуниор отправил пятый мяч в ворота гостей. "Монако" удалось отыграть один гол усилиями Джордана Тезе, но затем Джуд Беллингем установил окончательный счет игры – 6:1 в пользу подопечных Альваро Арбелоа.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел этот матч на скамейке для запасных. Ворота "сливочных" защищал бельгиец Тибо Куртуа.
Обзор матча "Реал" Мадрид – "Монако"
После этой победы "Реал" (15 очков) поднялся на второе место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, досрочно гарантировав себе выход в плей-офф. "Монако" (9 баллов) занимает 20-е место.
В заключительном туре Лиги чемпионов, матчи которого состоятся 28 января, "Реал" на выезде сыграет с португальской "Бенфикой", а "Монако" примет "Ювентус".
Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.