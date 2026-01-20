"Реал" уничтожил "Монако" и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

Мадридский "Реал" разгромил "Монако" в домашнем матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании завершился со счетом 6:1 .

В первом тайме дублем отличился форвард "сливочных" Килиам Мбаппе.

В начале второй половины встречи Франко Мастантуоно довел преимущество мадридцев до разгромного, после чего автогол оформил защитник "монегасков" Тило Керер.

Реклама

Далее Винисиус Жуниор отправил пятый мяч в ворота гостей. "Монако" удалось отыграть один гол усилиями Джордана Тезе, но затем Джуд Беллингем установил окончательный счет игры – 6:1 в пользу подопечных Альваро Арбелоа.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел этот матч на скамейке для запасных. Ворота "сливочных" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Монако"

После этой победы "Реал" (15 очков) поднялся на второе место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, досрочно гарантировав себе выход в плей-офф. "Монако" (9 баллов) занимает 20-е место.

В заключительном туре Лиги чемпионов, матчи которого состоятся 28 января, "Реал" на выезде сыграет с португальской "Бенфикой", а "Монако" примет "Ювентус".

Реклама

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.