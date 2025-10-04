ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
22
Время на прочтение
2 мин

"Реал" уверенно обыграл "Вильярреал" и вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридцы потеснили с вершины таблицы "Барселону", которая еще имеет матч в запасе.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на своем поле одержал победу над "Вильярреалом" в центральном матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 3:1.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На самом старте второй половины игры "сливочные" открыли счет – Винисиус Жуниор забил гол после передачи Килиана Мбаппе.

На 69-й минуте подопечные Хаби Алонсо увеличили свое преимущество в счете – Винисиус Жуниор оформил дубль, реализовав пенальти.

Но уже через четыре минуты "Желтая субмарина" ответила точным ударом Жоржа Микаутадзе, сократив отставание до минимума.

На 77-й минуте "Вильярреал" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Сантьяго Моуриньо.

"Королевский клуб" воспользовался численным преимуществом и на 81-й минуте в третий раз поразил ворота соперника – отличился Мбаппе, которому ассистировал Браим Диас.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных – он еще не сыграл ни одного поединка за клуб в этом сезоне. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Вильярреал"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Реал" (21 очко) вышел на первое место в Ла Лиге. Мадридцы на 2 балла опережают "Барселону", которая имеет матч в запасе. "Вильярреал" (16 пунктов) остался на третьей позиции.

В следующем туре Примеры "сливочные" 19 октября на выезде сразятся с "Хетафе", а "Желтая субмарина" днем ранее примет "Бетис".

Дата публикации
Количество просмотров
22
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie