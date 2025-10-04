"Реал" уверенно обыграл "Вильярреал" и вышел на первое место в Ла Лиге

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на своем поле одержал победу над "Вильярреалом" в центральном матче 8-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 3:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На самом старте второй половины игры "сливочные" открыли счет – Винисиус Жуниор забил гол после передачи Килиана Мбаппе.

На 69-й минуте подопечные Хаби Алонсо увеличили свое преимущество в счете – Винисиус Жуниор оформил дубль, реализовав пенальти.

Но уже через четыре минуты "Желтая субмарина" ответила точным ударом Жоржа Микаутадзе, сократив отставание до минимума.

На 77-й минуте "Вильярреал" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Сантьяго Моуриньо.

"Королевский клуб" воспользовался численным преимуществом и на 81-й минуте в третий раз поразил ворота соперника – отличился Мбаппе, которому ассистировал Браим Диас.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных – он еще не сыграл ни одного поединка за клуб в этом сезоне. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

После этой победы "Реал" (21 очко) вышел на первое место в Ла Лиге. Мадридцы на 2 балла опережают "Барселону", которая имеет матч в запасе. "Вильярреал" (16 пунктов) остался на третьей позиции.

В следующем туре Примеры "сливочные" 19 октября на выезде сразятся с "Хетафе", а "Желтая субмарина" днем ранее примет "Бетис".