ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
705
Время на прочтение
1 мин

"Реал" уволил Хаби Алонсо и назначил нового главного тренера

"Сливочные" сменили наставника после поражения в финале Суперкубка Испании.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Хаби Алонсо

Хаби Алонсо / © Associated Press

Мадридский "Реал" уволил Хаби Алонсо с поста главного тренера, назначив новым наставником команды Альваро Арбелоа.

Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".

Последним матчем Алонсо во главе "Королевского клуба" стало поражение от "Барселоны" (2:3) в финале Суперкубка Испании.

44-летний испанский специалист возглавил "Реал" в мае прошлого года, покинув леверкузенский "Байер". У руля мадридцев он провел 32 матча, в которых одержал 24 победы.

Сейчас "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидера чемпионата "Барселоны" на 4 очка.

Для Арбелоа это будет первый опыт работы тренером на взрослом уровне. До этого времени 42-летний испанец возглавлял "молодежку" мадридского клуба "Кастилью" и успешно работал с юношескими командами "Реала".

Как футболист Альваро защищал цвета "сливочных" с 2009 по 2016 год, провел 238 матчей и завоевал восемь трофеев, в том числе дважды выигрывал Лигу чемпионов.

Также Арбело является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

В следующем матче "Реал" 14 января сыграет с "Альбасете" в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Напомним, в составе "Реала" выступает украинский голкипер Андрей Лунин, который в этом сезоне сыграл всего два матча за клуб – против "Олимпиакоса" в Лиге чемпионов и с "Талаверой" в Кубке Испании, где впервые вышел на поле с капитанской повязкой "бланкос".

Дата публикации
Количество просмотров
705
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie