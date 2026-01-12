- Дата публикации
"Реал" уволил Хаби Алонсо и назначил нового главного тренера
"Сливочные" сменили наставника после поражения в финале Суперкубка Испании.
Мадридский "Реал" уволил Хаби Алонсо с поста главного тренера, назначив новым наставником команды Альваро Арбелоа.
Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".
Последним матчем Алонсо во главе "Королевского клуба" стало поражение от "Барселоны" (2:3) в финале Суперкубка Испании.
44-летний испанский специалист возглавил "Реал" в мае прошлого года, покинув леверкузенский "Байер". У руля мадридцев он провел 32 матча, в которых одержал 24 победы.
Сейчас "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидера чемпионата "Барселоны" на 4 очка.
Для Арбелоа это будет первый опыт работы тренером на взрослом уровне. До этого времени 42-летний испанец возглавлял "молодежку" мадридского клуба "Кастилью" и успешно работал с юношескими командами "Реала".
Как футболист Альваро защищал цвета "сливочных" с 2009 по 2016 год, провел 238 матчей и завоевал восемь трофеев, в том числе дважды выигрывал Лигу чемпионов.
Также Арбело является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.
В следующем матче "Реал" 14 января сыграет с "Альбасете" в рамках 1/8 финала Кубка Испании.
Напомним, в составе "Реала" выступает украинский голкипер Андрей Лунин, который в этом сезоне сыграл всего два матча за клуб – против "Олимпиакоса" в Лиге чемпионов и с "Талаверой" в Кубке Испании, где впервые вышел на поле с капитанской повязкой "бланкос".