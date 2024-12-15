"Реал" узнал своего соперника в финале Межконтинентального кубка-2024

18 декабря "сливочные" поборются за трофей с мексиканской "Пачукой".

Определился соперник мадридского "Реала" в финале Межконтинентального кубка-2024.

Им стала мексиканская "Пачука", которая в полуфинале турнира одолела египетский "Аль-Ахли".

В основное и дополнительное время команды голов не забивали, поэтому обладатель путевки в финал определялся в серии послематчевых пенальти, где точнее были футболисты "Пачуки" – 6:5.

Финал Межконтинентального кубка между "Реалом" и "Пачукой" состоится в среду, 18 декабря, на стадионе "Лусаил" в Дохе (Катар). Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, ФИФА возобновила розыгрыш Межконтинентального кубка, который ранее проводился с перерывами в 1960-2004 годах.

В свою очередь, Клубный чемпионат мира был реформирован. Летом 2025 года он состоится в новом расширенном формате с участием 32 команд из шести футбольных конфедераций.

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