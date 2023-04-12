"Реал" в большинстве победил "Челси" без Мудрика в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)

"Сливочные" сделали солидную заявку на выход в следующую стадию перед игрой в Лондоне.

Мадридский "Реал" обыграл лондонский "Челси" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Карло Анчелотти вышли вперед в середине первого тайма. На 22-й минуте Даниэль Карвахаль забросил в штрафную на Винисиуса Жуниора, который в касание пробил по воротам – Кепа Аррисабалага среагировал, но затем Карим Бензема с близкого расстояния добил мяч в сетку.

Во втором тайме подопечные Фрэнка Лэмпарда остались в меньшинстве. На 59-й минуте Бен Чилуэлл перед штрафной схватил за футболку Родриго, который убегал один на один с голкипером. Арбитр показал защитнику "Челси" прямую красную карточку.

На 74-й минуте "сливочные" воспользовались численным большинством – Марко Асенсио, который перед этим появился на замену, с линии штрафной низом попал точно в угол после передачи Винисиуса.

Украинский вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик и украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин провели весь матч на скамейке для запасных.

Ответный поединок между клубами состоится во вторник, 18 апреля, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Напомним, победитель пары "Реал" – "Челси" в полуфинале ЛЧ встретится с триумфатором дуэли "Манчестер Сити" – "Бавария".

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