"Реал" в Мадриде нанес поражение "Интеру" и выиграл группу Лиги чемпионов (видео)

"Сливочные" заняли первое место в квартете, где выступал донецкий "Шахтер".
Мадридский "Реал" на собственном поле обыграл миланский "Интер" (2:0) в матче заключительного, 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22.
На 17-й минуте Тони Кроос открыл счет в поединке.
На 64-й минуте "нерадзурри" остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Николо Барелла.
На 79-й минуте Марко Асенсио забил второй гол в ворота миланского клуба и снял вопрос о победителе встречи.
- Благодаря этой победе подопечные Карло Анчелотти (15 очков) с первого места квалифицировались в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы, "нерадзурри" вышло в плей-офф ЛЧ со второй строчки.
- В параллельном матче этой группы донецкий "Шахтер" не сумел обыграть тираспольский "Шериф" (1:1). Клуб из Молдовы финишировал на третьей позиции и продолжит выступления в Лиге Европы, а украинская команда вылетел из еврокубков.