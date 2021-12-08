"Реал" в Мадриде нанес поражение "Интеру" и выиграл группу Лиги чемпионов (видео)

"Реал" в Мадриде нанес поражение "Интеру" и выиграл группу Лиги чемпионов (видео)

"Сливочные" заняли первое место в квартете, где выступал донецкий "Шахтер".

Мадридский "Реал" на собственном поле обыграл миланский "Интер" ( 2:0 ) в матче заключительного, 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов-2021/22.

На 17-й минуте Тони Кроос открыл счет в поединке.

На 64-й минуте "нерадзурри" остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Николо Барелла.

На 79-й минуте Марко Асенсио забил второй гол в ворота миланского клуба и снял вопрос о победителе встречи.