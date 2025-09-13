"Реал" в меньшинстве обыграл "Реал Сосьедад" и единолично возглавил Ла Лигу

"Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на выезде одолел "Реал Сосьедад" в матче 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок в Сан-Себастьяне завершился со счетом 1:2 .

"Сливочные" вышли вперед на 12-й минуте усилиями Килиана Мбаппе.

Впрочем, уже на 32-й минуте подопечные Хаби Алонсо остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Дин Хейсен.

Несмотря на игру вдесятером, "Королевский клуб" увеличил свое преимущество – на 44-й минуте Арда Гюлер забил с передачи Мбаппе.

На 56-й минуте баски сократили отставание – Микель Оярсабаль реализовал пенальти. Однако на большее хозяев поля не хватило.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид

Одержав четвертую подряд победу на старте нового сезона, "Реал" с 12 очками единолично возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 2 баллами занимает 17-ю строчку.

В следующем туре Примеры мадридцы 20 сентября примут "Эспаньол", а "Реал Сосьедад" днем ранее сразится с "Бетисом".

Перед этим, 16 сентября, "сливочные" примут французский "Марсель" в стартовом туре основного раунда Лиги чемпионов.