"Реал" в меньшинстве потерпел неожиданное фиаско и вплотную приблизил "Барселону" к чемпионству (видео)

Уже в следующем туре каталонцы могут оформить титул.

Мадридский "Реал" на выезде уступил "Реалу" Сосьедад в матче 33-го тура испанской Ла Лиги – 2:0 .

Первый тайм завершился без голов. В начале второй половины встречи хозяева повели в счете усилиями Такефуса Кубо.

На 61-й минуте "сливочные" остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Даниэль Карвахаль.

Баски воспользовались численным преимуществом и на 85-й минуте окончательно решили вопрос касательно победителя матча – итог игры подбил своим голом Андер Барренечеа.

Отметим, что украинский голкипер "Королевского клуба" Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке запасных.

Обзор матча

"Реал" (68 очков) остался на втором месте в турнирной таблице Примеры. Подопечные Карло Анчелотти за пять туров до финиша чемпионата отстают от "Барселоны" на 14 баллов, так что уже в следующем матче каталонский клуб может досрочно завоевать титул.

"Реал Сосьедад" с 61 баллом занимает четвертую позицию, которая позволяет квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

В следующем матче "бланкос" 6 мая сразятся с "Осасуной" в финале Кубка Испании, после чего 9 мая будут принимать "Манчестер Сити" в первом полуфинале Лиги чемпионов. В Ла Лиге мадридцы сыграют 13 мая дома против "Хетафе".

"Реал" Сосьедад в следующем поединке в рамках чемпионата Испании 13 мая примет "Жирону" украинца Виктора Цыганкова.

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