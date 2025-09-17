"Реал" в меньшинстве вырвал победу над "Марселем" на старте основного этапа Лиги чемпионов

"Реал Мадрид" – "Марсель" / © Associated Press

Реклама

Мадридский "Реал" на своем поле обыграл французский "Марсель" в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:1 .

Уже на 5-й минуте встречи травмировался летний новичок мадридцев Трент Александер-Арнольд, его заменил Дани Карвахаль.

На 22-й минуте Тимоти Веа вывел "Марсель" вперед. Впрочем, подопечные Хаби Алонсо быстро отыгрались – на 29-й минуте пенальти реализовал Килиан Мбаппе.

Реклама

Во втором тайме испанский клуб остался в меньшинстве – Карвахаль на 72-й минуте получил прямую красную карточку за удар соперника головой в лицо.

Несмотря на игру вдесятером, "Королевский клуб" смог вырвать победу – на 81-й минуте Мбаппе оформил дубль, во второй раз за матч реализовав пенальти.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке для запасных. Ворота "сливочных" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Марсель"

Будет добавлен в скором времени.

Реклама

В следующем туре Лиги чемпионов "бланкос" на выезде сыграют с казахстанским "Кайратом", а "провансальцы" примут нидерландский "Аякс". Оба матча состоятся 30 сентября.

В основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.