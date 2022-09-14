"Реал" в напряженном матче одолел жертву "Шахтера" и возглавил турнирную таблицу группы ЛЧ

В среду, 14 сентября, состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23 между мадридским "Реалом" и немецким РБ "Лейпцигом".

Мадридский "Реал" победил в матче 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2022/23 против немецкого РБ "Лейпцига". Поединок завершился со счетом 2:0 .

Счет матча удалось открыть лишь на 80-й минуте – отличился Федерико Вальверде. Винисиус Жуниор с левого фланга прострелил в штрафную на уругвайца. Вальверде протянул немного мяча вперед и поразил дальний угол.

В дополнительное время Марко Асенсио удвоил преимущество "сливочных". Тони Кроос со штрафного отправил передачу, где испанский полузащитник в касание пробил прямо в девятку.

В другом матче группы F донецкий "Шахтер" вырвал ничью против шотландского "Селтика" (1:1).

В первом туре немецкий РБ "Лейпциг" сенсационно уступил "горнякам" (4:1). Мадридский "Реал" на выезде разгромил "Селтик" (0:3).

"горнякам" (4:1). Мадридский "Реал" на выезде разгромил "Селтик" (0:3). "Реал" набрал 6 очков в Лиге чемпионов, сдвинув "Шахтер" (4 пункта) с первой строчки. У "Селтика" после двух туров есть одно очко, а РБ "Лейпциг" остался с нулем на дне.

Матчи следующего тура состоятся 5 октября: РБ "Лейпциг" – "Селтик", "Реал" – "Шахтер".

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