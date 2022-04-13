"Реал" в невероятном матче проиграл действующему обладателю трофея, но пробился в полуфинал Лиги чемпионов

"Реал" в невероятном матче проиграл действующему обладателю трофея, но пробился в полуфинал Лиги чемпионов

"Сливочные" испортили невероятный камбек "Челси".

Во вторник, 12 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" дома проиграл "Челси" – 2:3 .

С начала поединка "синие" начали доминировать — на 15-й минуте счет открыл Мэйсон Маунт. Потом преимущество удвоил Антонио Рюдигер, а гол Тимо Вернера, казалось, подарил "Челси" путевку в следующий тур.

Однако удача все же улыбнулась королевскому клубу. На 80-й минуте забил Родриго и арбитрам пришлось назначить дополнительное время.

Героем для "Реала" снова стал Карим Бензема, отличившийся на 96-й минуте.

Коллектив Томаса Тухеля уступил "сливочный" в первой домашней встрече со счетом 1:3, поэтому по результатам двух поединков "Реал" пробился в полуфинал.

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