"Реал" в ярком поединке на "Камп Ноу" нанес поражение "Барселоне" в Эль Классико (видео)

"Реал" в ярком поединке на "Камп Ноу" нанес поражение "Барселоне" в Эль Классико (видео)

"Сливочные" возглавили турнирную таблицу Ла Лиги.

Мадридский "Реал" обыграл каталонскую "Барселону" в центральном матче 10-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Камп Ноу" закончился победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:1 .

Автором первого мяча в Эль Класико стал Давид Алаба. Австрийский защитник "сливочных" на 32-й минуте отобрал мяч и подключился к стремительной контратаки, которую завершил идеальным ударом в дальний угол после передачи от Родриго.

На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте Васкес забил второй гол "Королевского клуба".

На седьмой компенсированной минуте "сине-гранатовые" сократили отставание благодаря голу С ерхио Агуэро, но времени спасти ничью уже не оставалось.

"Реал" (20 очков) возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. "Барселона" с 15 баллами расположилась на восьмом месте.

В следующем туре Чемпионата Испании "сливочные" 27 октября примут "Осасуну", а "блаугранас" в тот же день в гостях сыграют с "Райо Вальекано".

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