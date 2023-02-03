"Реал" за две минуты обыграл "Валенсию" и продолжил погоню за "Барселоной" в Ла Лиге (видео)

Мадридцы сократили отставание от каталонцев до пяти очков.

Мадридский "Реал" дома победил "Валенсию" в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании – 2:0 .

Оба гола "сливочные" забили после перерыва. На 52-й минуте Марко Асенсио открыл счет эффектным ударом из-за пределов штрафной. А уже через две минуты Винисиус Жуниор закрепил преимущество "Королевского клуба".

Отметим, что подопечные Карло Анчелотти могли и разгромить соперника, но гол Антонио Рюдигера в конце первого тайма был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за фола.

Стоит отметить, что гости завершали матч в меньшинстве. На 72-й минуте прямую красную карточку получил бразильский защитник Габриэл Паулиста.

Обзор матча

"Реал" набрал 45 очков и приблизился к лидеру чемпионата – "Барселоне" – на расстояние 5 баллов. "Валенсия" идет на 14-й позиции, имея в своем активе 29 зачетных пунктов.

В следующем туре "бланкос" на выезде сыграют с "Мальоркой", а "летучие мыши" в гостях встретятся с "Жироной" украинца Виктора Цыганкова. Оба матча состоятся 5 февраля.

Читайте также:

Автогол не помешал: "Барселона" выиграла перенесенный матч Ла Лиги и укрепила свое лидерство (видео)

Малиновский помог "Марселю" одержать победу и выйти на второе место в чемпионате Франции (видео)

Фиаско Моуринью: "Рома" сенсационно вылетела из Кубка Италии от худшей команды Серии А (видео)