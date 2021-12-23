"Реал" за стартовые семь минут одолел "Атлетик" и еще больше оторвался от преследователей в Ла Лиге

"Реал" за стартовые семь минут одолел "Атлетик" и еще больше оторвался от преследователей в Ла Лиге

Дублем отличился Карим Бензем.

Мадридский "Реал" в рамках перенесенного поединка 21-го тура Ла Лиги победил на выезде "Атлетик" Бильбао со счетом 2:1 .

Все основные события в этой встрече уместились в стартовые десять минут – именно за этот промежуток времени были забиты все три гола. Первое взятие ворот болельщики увидели уже на четвертой минуте , и какое – Карим Бензема после передачи от Тони Крооса блестящим обводным ударом положил игровой снаряд точно в дальний угол.

Не успели хозяева прийти в себя, как через три минуты "сливочные" во второй раз расписались в сетке их ворот — Бензема продрался сквозь защиту и из пределов штрафной спокойно переиграл голкипера. Для француза эти мячи стали 14-м и 15-м в этом сезоне в рамках внутреннего первенства, где он провел 18 поединков.

Восстановить интригу "Атлетику" удалось на десятой минуте – Ойан Сансет точным ударом сократил отставание своей команды до минимума. Впрочем, на большее "красно-белых" не хватило и они потерпели поражение.

Как следствие, "Реал" после этой победы набрал 46 очков и закрепил преимущество в Ла Лиге. Идущая второй "Севилья" отстает от мадридцев на восемь пунктов. Правда, в их активе есть еще матч в запасе. Что касается "Атлетика", то они остались с 24 баллами на десятой позиции.

"Реал" проводит последние матчи без нескольких важных исполнителей, ведь команду "накрыла" эпидемия COVID-19;

В следующем туре команда Анчелотти сыграет на выезде из "Хетафе", а "Атлетик" поедет в гости к "Осасуне". Эти поединки состоятся 2 и 3 января соответственно.

Добавим, что четвертое поражение в Чемпионате Испании потерпел мадридский "Атлетико". Команда Диего Симеоне уступила на выезде "Гранаде" (1:2). На забитый мяч от Жоау Фелиша, оформленный уже на второй минуте, хозяева ответили точными ударами Дарвина Мачиса (17) и Хорхе Молины (61).