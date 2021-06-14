Реанимация Эриксена на футбольном поле: жена игрока думала, что муж умер во время матча

Подробности жуткого инцидента.

Петер Шмейхель, отец голкипера сборной Дании Каспера Шмейхеля, заявил, что Сабрина Квист Йенсен, супруга полузащитника скандинавов Кристиана Эриксена, думала, что ее муж умер прямо на футбольном поле во время матча Евро-2020 с Финляндией.

Напомним, под конец первого тайма 29-летний хавбек неожиданно упал на газон без какого-либо воздействия со стороны соперников. Позже стало известно, что у игрока случилась остановка сердца. Жизнь Эриксену удалось спасти благодаря действиям медицинской бригады прямо на стадионе.

Жене футболиста во время этого инцидента удалось прорваться на футбольное поле, но игроки сборной Дании не пустили ее к месту, где лежал полузащитник.

"Все видели реакцию моего сына Каспера, подбежавшего к жене Кристиана. Он подошел к ней, чтобы сказать, что Кристиан дышит.

Она действительно думала, что он умер. Каспер вернулся, чтобы быть уверенным на сто процентов, что не сказал ничего неуместного", - цитирует Петера Шмейхеля Metro.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Эриксен впервые появился на публике после жуткого инцидента в матче Евро-2020.

Реанимация Эриксена: как звезду мирового футбола спасали прямо на футбольном поле

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