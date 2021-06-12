Реанимация Эриксена: УЕФА сделал официальное заявление

Организация отреагировала на шоковую ситуацию.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделал заявление относительно ситуации во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, во время которой потерял сознание звездный полузащитник Кристиан Эриксен.

"После оказания неотложной медицинской помощи игроку сборной Дании Кристиану Эриксену состоялась кризисная встреча с обеими командами и официальными лицами матча, дополнительная информация будет передана в 19:45 по центральноевропейскому времени.

Игрок был доставлен в больницу, и его состояние стабилизировалось", - говорится в заявлении УЕФА.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

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