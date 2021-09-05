Ребенок прервал матч отбора ЧМ-2022 Украина - Франция: видео забега попало в Сеть

Казус случился во втором тайме.

Поединок 5-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022 между сборными Украины и Франции не обошелся без нарушений со стороны болельщиков. Во втором тайме матч на НСК "Олимпийский" в Киеве был переван из-за ребенка.

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На 75-й минуте матча подросток сумел проватися на поле. За ним сразу погнался стюард, но мальчик бежал достаточно быстро и смог пересечь центральный круг. В конце концов сотрудник стадиона догнал нарушителя, чтобы забрать того с поля.

Когда стюард вместе с мальчиком покидали газон "Олимпийского", к ним подошел полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко и что-то сказал. После этого ребенок в сопровождении стюарда вышла за пределы поля и матч продолжился.

"Самый быстрый рывок в матче", - с юмором подписал опубликованное видео инцидента блогер Дмитрий Поворознюк.

Этот эпизод полностью не попал в трансляцию поединка, поскольку УЕФА требует не показывать подобных вещей в эфире, чтобы не побуждать желающих повторять нарушения снова.

Отметим, что "сине-желтые" сыграли вничью с Францией (1:1). После поединка украинскую сборную расхвалили в соцсетях.

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После пяти матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 5 очков. "Сине-желтые" занимают третье место в группе D, где лидируют с 9 баллами французы.

Следующий матч в отборе ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 9 октября в гостях с Финляндией.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе путевку на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что после матча с Францией расположение сборной Украины покинули 7 футболистов. В среду, 8 сентября, "сине-желтые" в Пльзене проведут товарищеский матч против Чехии.

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