ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

Ребров дал первый комментарий после ухода из сборной Украины

Экс-наставник "сине-желтых" поблагодарил команду, болельщиков и УАФ за поддержку.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергей Ребров

Сергей Ребров / © УАФ

Сергей Ребров дал первый комментарий после своего ухода с поста главного тренера сборной Украины.

Экс-наставник "сине-желтых" поблагодарил команду, болельщиков и Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за поддержку.

"Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу", — цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Кто станет новым главным тренером сборной Украины – будет сообщено позже.

В то же время, Ребров продолжать работать в структуре УАФ — как вице-президент и член Исполнительного комитета.

Напомним, Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча — 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

Ранее известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, кто может стать главным тренером сборной Украины.

Также мы рассказывали, что Мирон Маркевич лаконично отреагировал на потенциальное назначение главным тренером сборной Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
83
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie