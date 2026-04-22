Ребров дал первый комментарий после ухода из сборной Украины

Сергей Ребров / © УАФ

Сергей Ребров дал первый комментарий после своего ухода с поста главного тренера сборной Украины.

Экс-наставник "сине-желтых" поблагодарил команду, болельщиков и Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за поддержку.

"Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу", — цитирует Реброва официальный сайт УАФ.

Кто станет новым главным тренером сборной Украины – будет сообщено позже.

В то же время, Ребров продолжать работать в структуре УАФ — как вице-президент и член Исполнительного комитета.

Напомним, Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча — 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

