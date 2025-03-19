Ребров дал пресс-конференцию перед игрой с Бельгией в Лиге наций – "бан" Мудрика, давление со стороны УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию перед первым матчем плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций против команды Бельгии.

Ответы наставника "сине-желтых" на вопросы журналистов приводит Sport.ua.

О кадровой ситуации: "Во-первых, хотел бы поблагодарить наших воинов ВСУ, которые нас защищают. Благодарность от меня и команды. Во-вторых, есть проблемы у Довбика. У Артема высокая температура, инфекция. Врачи сделают все возможное, но посмотрим, сыграет ли он завтра. Максим Таловеров, вы знаете, из-за травмы уже покинул сборную. У остальных все хорошо".

О сборной Бельгии: "Соперник – сбалансированная команда, всегда большой выбор игроков у них. Трудно готовиться, потому что не знаешь точно, кто на какой позиции сыграет. Не думаю, что игра Бельгии очень изменится с новым тренером. Здесь важно, что покажет сборная Украины. Нужно показать футбол, который мы требуем от себя".

О психологической атаке на Реброва и проблемах с УАФ: "Любая игра сборной – это большое событие. Никакого давления не чувствую. У меня рабочие отношения с Шевченко, с УАФ. Впервые слышу. Никаких проблем нет. Мне сказали, что что-то в СМИ пишут, но никаких проблем".

О разговоре Трампа и Путина: "Мне сложно говорить об этом. Украина борется за свое существование. Мы благодарны США за помощь, но мне трудно комментировать этот разговор".

О матче с Бельгией на Евро-2024: "У нас почти тот же состав, что должно измениться? В том матче мы создали много моментов и могли выиграть. Их устраивала ничья, они были такими агрессивными. В Лиге наций мы смотрели их матчи, совсем другой футбол от них".

О проблемах вингера после дисквалификации Мудрика: "Мы поддерживаем и помогаем Михаилу. Это важный для нас игрок. Желаю ему скорейшего возвращения в футбол. Это важно и для нас, и для него. Мы пробуем варианты слева в полузащите. Увидим, кто выйдет на Бельгию".

О контрольных матчах в Канаде летом: "Были разные варианты, но я рад, что выбрали сыграть в Канаде. Мы с радостью поедем в Канаду, где состоится ЧМ-2026. Это важный опыт. Мы знаем, что Канада – друг Украины, там много украинцев. Я считаю, что это важно для нас там сыграть".

О тактике в обороне: "У нас хватает центральных защитников. Можем сыграть и в три центральных защитника, и в два. Важно, какие функции игроков. Мы вызвали достаточно центральных защитников. У нас сложная ситуация с желтыми карточками, сразу 8 игроков на карточках. Нужно быть осторожными".

Матч Украина – Бельгия состоится в четверг, 20 марта, в испанской Мурсии на стадионе "Нуэва-Кондомина". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Бельгия доступна на нашем сайте.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Ранее стало известно, что летом 2025 года сборная Украины сыграет на товарищеском турнире в Канаде.

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