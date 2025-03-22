Ребров дал пресс-конференцию перед ответным матчем Украины против Бельгии в плей-офф Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне ответного матча против Бельгии в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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– Сможет ли сыграть Артем Довбик?

– Он будет тренироваться в общей группе, вчера провел индивидуальную тренировку.Насколько я вижу, все будет нормально.

– Наставник бельгийцев Руди Гарсия сказал, что Украина их ошеломила. Насколько сейчас у вас тесное общение с командой, чтобы снова ошеломить соперника?

– У меня всегда нормальное общение с игроками. Я не могу сказать, что после первой игры что-то изменилось. У всех рабочее настроение, все понимают, что это был только первый тайм. На завтра все настроены очень серьезно.

В предыдущем поединке в первом тайме мы играли очень дисциплинированно, но, к сожалению, не столь агрессивно. Я уверен, что 90 минут тяжело играть в высоком темпе. Поэтому мы прибавили во втором тайме и сделали результат. Завтра будет совсем другая игра. Мы готовимся к агрессивному сопернику, который будет играть дома и будет очень мотивирован.

– Как оцените дебют Егора Ярмолюка? Какова его роль в вашей команде?

– Я доволен всеми игроками. Я поздравил Егора с хорошим матчем, с дебютом. Он сделал то, что должен был сделать. Он играл просто, не ошибался, что было важно в те минуты. Он понимает позицию, на которой играл, но иногда меняем позиции. Я думаю, что этот игрок уже готов быть конкурентоспособным в нашей сборной, что он и показал.

- Рассматривали ли вы вариант с вызовом Ильи Крупского из молодежи?

– Да, рассматривали, мне нравится этот игрок. Но он ни одной игры не провел на уровне сборной. Есть футболисты, которые играли на позиции правого защитника, например, Богдан Михайличенко за "Андерлехт" и "Полесье". На этой позиции неплохо сыграл Александр Зинченко. Есть варианты. Не нужно было сейчас немедленно вызывать игрока.

Я был бы очень доволен, если бы мы выиграли 3:1 у сборной Бельгии в отборочном цикле, но это соревнование за места в дивизионах Лиги наций. На мой взгляд, эти игры очень важны для наших людей, для наших бойцов в плане положительных эмоций. Но это не игра за выход на чемпионат мира. Это очень важный матч для нас, сейчас у нас есть 23 игрока, которые готовятся. Я уверен, что завтра они покажут свой максимум.

Мы всегда благодарим ВСУ за то, что имеем возможность играть в футбол. Хорошо, что мы имеем возможность играть в Европе, благодарить всех наших партнеров, ту же Бельгию, которые очень помогают. Я помню, когда мы играли на Евро-2024 и когда звучал гимн Украины, все болельщики Бельгии аплодировали. Это был очень эмоциональный момент. Уверен, что завтра болельщики будут поддерживать сборную Бельгии, но они с уважением относятся к Украине. Важно, что наша сборная играет в Европе, на высоком уровне, представляла нашу страну на континентальном первенстве.

Матч Бельгия – Украина состоится в воскресенье, 23 марта, в бельгийском Генке на "Cegeka Arena". Встреча начнется в 21:45 по Киеву.

В первом поединке, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, сборная Украины одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Текстовая онлайн-трансляция матча Бельгия – Украина доступна на нашем сайте.

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