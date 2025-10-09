Ребров дал пресс-конференцию накануне матча с Исландией в отборе ЧМ-2026

Сергей Ребров / © Associated Press

Реклама

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне матча против команды Исландии в квалификации к чемпионату мира-2026.

"Егор Ярмолюк завтра не может сыграть, он восстанавливается. Мы разговаривали с врачами. Послезавтра он уже будет в основной группе, надеемся, будет готовиться к следующему матчу.

У нас много травмированных. Но мы вызвали достаточное количество игроков, которые могут их заменить. Я считаю, что футболисты, которые находятся в расположении сборной, должны решать задачи завтра и в следующей игре.

Реклама

Исландия? Посмотрим, как они будут играть. С новым тренером они больше контролируют мяч, они начинают атаки за счет передач, причем не длинных. Мы должны к этому быть готовы.

С нашей стороны очень важно показать более агрессивную игру по сравнению с Азербайджаном. Показать, что мы хотим выиграть этот матч. Я уверен в ребятах, мы разговаривали. Я вижу, что они хотят реабилитироваться в этой и следующей игре. Я надеюсь, что завтра будет совсем другая сборная Украины.

Правый защитник? У нас есть выбор, и я очень доволен, что на эту позицию есть выбор. На эту игру мы вызвали Караваева. На прошлую игру мы вызвали Михайличенко и Дубинчака. Это прерогатива тренера – кого вызвать. Я очень доволен, что футболисты, которые играют за свои команды, показывают уровень. А мы будем выбирать", – сказал Ребров.

Поединок Исландия – Украина состоится в пятницу, 10 октября, на стадионе "Лейгардальсведлюр" в городе Рейкьявик. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Реклама

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Исландия – Украина.

В стартовых матчах отбора на Мундиаль сборная Украины проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

В свою очередь, Исландия разгромила Азербайджан (5:0) и уступила Франции (1:2).

После двух туров сборная Украины с одним очком располагается на третьей позиции в своей группе отбора на ЧМ-2026, опережая Азербайджан благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует с 6 баллами Франция, на втором месте идет Исландия (3 пункта).

Реклама

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Напомним, победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.