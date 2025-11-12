Ребров дал пресс-конференцию перед матчем сборной Украины с Францией в отборе к ЧМ-2026

Сергей Ребров / © УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию накануне матча группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу против Франции.

"У нас всегда есть какие-то травмированные. Это проблема всех команд. Сейчас их меньше, а перед прошлыми двумя играми травмированных было больше. Но те игроки, которые вызываются в сборную... Вы видели, как, например, Волошин приехал в сборную и выдал очень хорошую игру против Исландии. Поэтому я доволен теми игроками, которые приезжают в сборную. Они отдают все на поле ради нашей страны. Я благодарен им. Есть проблемы с травмированными, но игроки, которые приезжают, делают то, что нужно.

Я не разделяю эти матчи против Франции и Исландии. Я считаю, что матч с Францией тоже важен. Играть здесь, во Франции, это для нас действительно... Каждый матч очень важен. Потому мы понимаем, что сейчас решающие матчи, игроки тоже понимают. Я считаю, что нужно хорошо подготовиться, выходить и играть. Мы играли первый матч против Франции, этот поединок в Польше был очень интересным. Мы имели возможности сравнять счет, имели шансы во втором тайме. Мы проанализировали эту игру и постараемся завтра взять очки", – сказал Ребров.

Матч Франция – Украина состоится в четверг, 13 ноября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в стартовом матче квалификации на грядущий Мундиаль, который состоялся 5 сентября в польском Вроцлаве, команда Сергея Реброва проиграла Франции со счетом 0:2.

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

