Ребров дал пресс-конференцию перед полуфиналом плей-офф отбора к ЧМ-2026 против Швеции

Сергей Ребров / © УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне полуфинального матча плей-офф европейского отбора к чемпионату мира 2026 против Швеции.

В том числе наставник украинской сборной рассказал о кадровой ситуации в команде.

"Были небольшие повреждения у некоторых игроков. У Романа Яремчука и были еще у нескольких игроков повреждения, но сейчас все тренируются в общей группе, все готовы. Я разговаривал с врачами. Никто к ним не обращался больше, кроме тех игроков, которые были. К сожалению, два футболиста у нас пропускают эту игру, но они готовятся ко второму матчу. А Роман Яремчук готовится к этой первой игре", — сказал Ребров.

Также Ребров оценил силу сборной Швеции, поделившись ожиданиями от грядущего поединка.

"Это очень сильная команда по характеру. Нам нужно выиграть завтра по характеру. Будет много борьбы и дуэлей — нужно на этом сконцентрироваться.

Тактика — это важно, но в футболе много компонентов. Мы должны выиграть в каждом — тогда у нас будет преимущество. Это не гарантирует, что мы выиграем матч, но дает тебе больше шансов. Завтра должны быть сконцентрированы на каждом элементе игры", — отметил Ребров на пресс-конференции.

Кроме того, Ребров подчеркнул, что футбольная сборная играет для Украины и военных, которые продолжают на фронте бороться за ее свободу.

"Сложная ситуация в нашей стране уже длится 4 года, ничего нового. Конечно, все игроки понимают, ради кого мы играем. Мы очень гордимся тем, что играем ради Украины, ради наших солдат, которые сейчас борются за свободу Украины. Эти атаки на Украину прибавят еще больше мотивации нашим игрокам", — добавил Ребров.

Матч Украина — Швеция состоится в четверг, 26 марта, на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого поединка выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.